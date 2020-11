La tv omaggia Gigi Proietti nel giorno della morte | ecco i palinsesti Rai e Mediaset

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ladiha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, ma la sua arte rimarrà per sempre, e la tv, nelin cui ne piange la scomparsa, decide di modificare i propriperre il Maestro. Techetechetè specialeSu Rai 1 il programma Soliti Ignoti fa spazio a una puntata speciale di Techetechetè incentrata suintitolata “solo per voi”. Appuntamento lunedì 2 novembre alle 20.30. Una puntata per ricordare il grandeche ci ha lasciato oggi. "solo per voi" ...