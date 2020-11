La strana alleanza tra Grandi Procure e avvocati che separa le ragioni dei pm da quelle dei giudici

(Di lunedì 2 novembre 2020) Con l’abituale affastellamento di misure eterogenee anche l’ultimo decreto legge governativo speranzosamente battezzato “Ristori“, oltre all’aiuto per esercenti di bar e ristorazione, reca due contorti articoli che dovrebbero tonificare l’asfittica giustizia penale italiana sotto l’attacco inarrestabile della pandemia. Ci sono, a dire il vero, anche misure per i processi civili e amministrativi ma le norme che concernono il processo criminale meritano una particolare attenzione politica, non solo giuridica, perché hanno creato un caso dagli sviluppi imprevedibili in quella che una volta, prima del caso Palamara, era una monolitica entità quasi di stampo sovietico: la magistratura italiana. Le novità contenute nei due articoli di legge riguardano il ricorso alla tecnologia nel processo penale concedendo la possibilità ...

Nel decreto ristori c'è una norma che consente di svolgere le indagini da remoto ma di mantenere il processo in aula, frutto della mediazione del Guardasigilli e di un accordo emergenziale tra le Came ...