La Stampa: se Osimhen valesse gli 80 milioni pagati, almeno un gol lo avrebbe fatto (Di lunedì 2 novembre 2020) Pur con le sue variabili impazzite legate alla pandemia questo è un campionato bellissimo. Speriamo tutti insieme che duri. È il commento della Stampa in un pezzo in cui analizza la vittoria del Sassuolo sul Napoli. Probabilmente il Sassuolo non vincerà lo scudetto, ma fin qui a dimostrato che grazie al gioco di De Zerbi e ai suoi calciatori può dare filo da torcere a tutte le presunte big del campionato. Del resto “non si vince a Napoli per caso“, soprattuto con tante assenze importanti come quelle di Berardi, Caputo e Djuricic. In un calcio in cui sono i campioni a fare la differenza nelle vittorie, vedi Ronaldo e Ibra per Juve e Milan, pare ovvio che questo accade anche per le sconfitte e Osimhen deve ancora dimostrare di valere quanto costa se Oshimen valesse già ora, domani ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Pur con le sue variabili impazzite legate alla pandemia questo è un campionato bellissimo. Speriamo tutti insieme che duri. È il commento dellain un pezzo in cui analizza la vittoria del Sassuolo sul Napoli. Probabilmente il Sassuolo non vincerà lo scudetto, ma fin qui a dimostrato che grazie al gioco di De Zerbi e ai suoi calciatori può dare filo da torcere a tutte le presunte big del campionato. Del resto “non si vince a Napoli per caso“, soprattuto con tante assenze importanti come quelle di Berardi, Caputo e Djuricic. In un calcio in cui sono i campioni a fare la differenza nelle vittorie, vedi Ronaldo e Ibra per Juve e Milan, pare ovvio che questo accade anche per le sconfitte edeve ancora dimostrare di valere quanto costa se Oshimengià ora, domani ...

NapoliVertical : RT @ROI05841958: Malissimo, a tratti imbarazzanti, non ci sono scuse e non si salva nessuno. Il Sassuolo esce con i tre punti meritatamente… - ROI05841958 : Malissimo, a tratti imbarazzanti, non ci sono scuse e non si salva nessuno. Il Sassuolo esce con i tre punti merita… - tuttonapoli : Repubblica - Osimhen ha chiesto scusa a Gattuso e compagni per l'espulsione di giovedì - SiamoPartenopei : Osimhen ha chiesto scusa a tutti: la risposta dei compagni di squadra! Gattuso lo ha caricato - tuttonapoli : Gazzetta - La nuova stella Osimhen contro Caputo, nessuno come lui nel post-lockdown -