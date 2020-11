La regina Elisabetta e il principe Filippo, un’altra quarantena insieme (Di lunedì 2 novembre 2020) La regina Elisabetta e il principe Filippo, di nuovo sotto lo stesso tetto a causa del coronavirus. Secondo le indiscrezioni dei tabloid, infatti, lo staff reale starebbe allestendo a Windsor l’ormai celebre «royal bubble», ossia una bolla sociale dentro la quale tenere al sicuro dal Covid la sovrana e il marito durante il lockdown britannico, che come annunciato dal premier Boris Johnson comincerà giovedì. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) La regina Elisabetta e il principe Filippo, di nuovo sotto lo stesso tetto a causa del coronavirus. Secondo le indiscrezioni dei tabloid, infatti, lo staff reale starebbe allestendo a Windsor l’ormai celebre «royal bubble», ossia una bolla sociale dentro la quale tenere al sicuro dal Covid la sovrana e il marito durante il lockdown britannico, che come annunciato dal premier Boris Johnson comincerà giovedì.

- Fusillide : RT @Agenzia_Italia: La regina Elisabetta a Windsor per il nuovo lockdown. In Gran Bretagna quasi 19 mila nuovi casi - interistadoc_ : RT @CalafatoChiara: Qui, nei panni della regina Elisabetta, saluta noi che invece di dormire stiamo lì a guardarli e a riprendere ogni loro… - Agenzia_Italia : La regina Elisabetta a Windsor per il nuovo lockdown. In Gran Bretagna quasi 19 mila nuovi casi