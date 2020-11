«La Regina degli Scacchi» è la serie del momento. Perché non perderla (Di lunedì 2 novembre 2020) Quella di Elizabeth Harmon, campionessa di scacchi, è una storia di genio e solitudine, di un’inconciliabilità profonda tra il talento pratico e la capacità sociale di un individuo. Un tema già sfruttato al cinema, ma quallo che è fa la differenza, in Elizabeth Harmon, è la fame di bellezza. È il bisogno di un riscatto che passi (anche) attraverso la materialità di un’esistenza confusa, dove il glamour è bagnato dall’alcol e i rumori di un mondo indecifrabile sono attutiti dalla carezza verdognola di un tranquillante. Elizabeth Harmon, nei suoi capelli rossi, è stata figlia di una madre fragile, che alla promessa di una vita insieme ha preferito il suicidio. È stata orfana, una delle ventuno trovatelle costrette a dividere una stanza. Poi, è stata «fenomenale». E di questa sua natura, del talento e della sofferenza umana, racconta La Regina degli Scacchi, la serie Netflix del momento. https://www.youtube.com/watch?v=Ya1MgSu8Pxc Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Quella di Elizabeth Harmon, campionessa di scacchi, è una storia di genio e solitudine, di un’inconciliabilità profonda tra il talento pratico e la capacità sociale di un individuo. Un tema già sfruttato al cinema, ma quallo che è fa la differenza, in Elizabeth Harmon, è la fame di bellezza. È il bisogno di un riscatto che passi (anche) attraverso la materialità di un’esistenza confusa, dove il glamour è bagnato dall’alcol e i rumori di un mondo indecifrabile sono attutiti dalla carezza verdognola di un tranquillante. Elizabeth Harmon, nei suoi capelli rossi, è stata figlia di una madre fragile, che alla promessa di una vita insieme ha preferito il suicidio. È stata orfana, una delle ventuno trovatelle costrette a dividere una stanza. Poi, è stata «fenomenale». E di questa sua natura, del talento e della sofferenza umana, racconta La Regina degli Scacchi, la serie Netflix del momento. https://www.youtube.com/watch?v=Ya1MgSu8Pxc

