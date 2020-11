La prima celebrazione del 2 novembre a Milano | al tempo della pandemia

caterinacorda1 : RT @Catholico_ritu: “La celebrazione della gloria e dell’onore dei Santi, il giorno prima della memoria dei defunti” di Cristina Siccardi h… - Catholico_ritu : “La celebrazione della gloria e dell’onore dei Santi, il giorno prima della memoria dei defunti” di Cristina Siccar… - PetroneCarmelo : RT @lamicodelpopolo: Scuola per i ministeri: oggi a Sciacca la prima celebrazione, delle tre previste. Ecco gli alunni che riceveranno i m… - checchinato_j : Che bello! Auguri ai neo diaconi e a te che hai reso bella la celebrazione. E al (piccolo di statura) grande Chito… - Ivo_Serentha : 1 novembre 1994 - La prima giornata della celebrazione del mondo vegano -

Ultime Notizie dalla rete : prima celebrazione

Sky Tg24

Prima la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti, da parte del sindaco di Matera Domenico Bennardi e dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Caizzo, nel cimitero in contrada Pantano, poi ...Firenze, 2 novembre 2020 - Le celebrazioni per il 54° anniversario dell’alluvione di Firenze promosse dal Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani e dal Presidente dell’Associazione Firenze Promu ...