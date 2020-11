La Moretti da Giletti, parla di crisi dalla sua "umile casetta". "Ma l'avete vista bene?", la insultano: disastro in diretta | Video (Di lunedì 2 novembre 2020) "Siamo estremamente preoccupati". Alessandra Moretti, europarlamentare veneta del Pd, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena conforta gli italiani: Bruxelles e Palazzo Chigi faranno di tutto per salvare le categorie più penalizzate dalla seconda ondata di coronavirus e dal rischio di nuovi lockdown. "Anche per chi governa è difficile prendere certe decisioni", ammette. Sufficiente? No, e non solo per Gianfranco Vissani e Daniela Santanchè che, in diretta, la contestano apertamente. Sui social sono tanti che accusano l'esponente dem di predicare bene, dall'alto però della sua torre d'avorio. Non saranno i politici a subire le sanguinose conseguenze della crisi economica. E c'è chi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) "Siamo estremamente preoccupati". Alessandra, euromentare veneta del Pd, in collegamento con Massimoa Non è l'Arena conforta gli italiani: Bruxelles e Palazzo Chigi faranno di tutto per salvare le categorie più penalizzateseconda ondata di coronavirus e dal rischio di nuovi lockdown. "Anche per chi governa è difficile prendere certe decisioni", ammette. Sufficiente? No, e non solo per Gianfranco Vissani e Daniela Santanchè che, in, la contestano apertamente. Sui social sono tanti che accusano l'esponente dem di predicare, dall'alto però della sua torre d'avorio. Non saranno i politici a subire le sanguinose conseguenze dellaeconomica. E c'è chi per ...

