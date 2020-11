La Lancia Delta Integrale fatta di Lego è bellissima

Leggi su wired

(Di lunedì 2 novembre 2020)HFLaè indubbiamente il modello più iconico della casa italiana. Stiamo parlando della versione con quattro ruote motrici della, disegnata nel 1979 dalla Matita di Giorgetto Giugiaro. Si tratta di un modello che ha fatto incetta di successi nel mondiale di Rally, vincendo, dal 1987 al 1992, ben sei campionati di fila. Immediatamente riconoscibile per le linee pulite e squadrate e per i rigonfiamenti sul cofano e in corrispondenza dei passaruota anteriori e posteriori, nel 1989 lafece scendere in pista una versione rinnovata, denominataHF16v, la quale si distingue per alcune migliorie ...