"La gente è sporca come prima". ​Il dramma Covid nei letti delle escort (Di lunedì 2 novembre 2020) Martina Piumatti Guadagni più che dimezzati, clienti ridotti, misure anti contagio e zero tutele economiche. Il Covid colpisce anche il mercato del sesso Per un'ora con Alessandra prima bisogna fare il tampone. Igor chiede il test sierologico. Ma niente mascherina: “è pura fantascienza". A Emma, invece, è capitato anche chi non voleva togliersela. Noemi, gli uomini, li incontra come prima, senza precauzioni particolari. “Solo con gli habitué, però. I nuovi? Meglio evitare”. Magda non si fida. Dal lockdown fa solo video, foto, o chiamate. Tutto online, dal suo appartamento nel pieno centro di Bolzano. Virtuale, "mascherato" e con tampone o sierologico come preliminari. Dopo il coronavirus, le restrizioni e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Martina Piumatti Guadagni più che dimezzati, clienti ridotti, misure anti contagio e zero tutele economiche. Ilcolpisce anche il mercato del sesso Per un'ora con Alessandrabisogna fare il tampone. Igor chiede il test sierologico. Ma niente mascherina: “; pura fantascienza". A Emma, invece,; capitato anche chi non voleva togliersela. Noemi, gli uomini, li incontra, senza precauzioni particolari. “Solo con gli habitué, però. I nuovi? Meglio evitare”. Magda non si fida. Dal lockdown fa solo video, foto, o chiamate. Tutto online, dal suo appartamento nel pieno centro di Bolzano. Virtuale, "mascherato" e con tampone o sierologicopreliminari. Dopo il coronavirus, le restrizioni e ...

