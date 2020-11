La Forte difende la Petrino e attacca me (Di lunedì 2 novembre 2020) Margerita Candeli, consigliere comunale della Lega Leggo la lunga e accorata lettera di difesa di Maura Forte, per la primaria del Pronto Soccorso vercellese che sulla sua pagina di Facebook ha commentato, secondo me, con parole esageratamente crude e ... Leggi su infovercelli24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Margerita Candeli, consigliere comunale della Lega Leggo la lunga e accorata lettera di difesa di Maura, per la primaria del Pronto Soccorso vercellese che sulla sua pagina di Facebook ha commentato, secondo me, con parole esageratamente crude e ...

Serious34484070 : @taelovss io c'è la faccio benissimo.Penso al bene di Tommy, quindi potrei solo voler qualcuno che lo ami e stimi v… - The_Aktor : Questa Inter è troppo forte per perdere contro il Parma, ma continua a subire gol come se fosse naturale, una condi… - randelas : RT @OficialCostanzo: luoghi comuni da sfatare sui #gatti #topo in questo caso il gatto dimostra di essere una creatura #nobile e chi è for… - Felix03__ : Francesco che difende Eli pensando che sia il personaggio più forte ??#GFvip - Giovanni1962RM : @andrea_pecchia @CampioneOmaggio Io chi difende Mediaset lo blocco subito. È poi forte di me. Gli juventini no, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte difende L’infettivologo umbro Tascini: niente farmaci specifici contro il Covid, ci si difende così TuttOggi Uomini e Donne, Maria De Filippi difende le corteggiatrici di Davide: "Non fare gli esperimenti"

Nella puntata di "Uomini e Donne" andata in onda oggi lunedì 2 novembre c'è stato un momento di crisi per il tronista Davide e Maria De Filippi dice la sua ...

Atalanta, Gasperini avverte il Liverpool: "Non sempre vince il più forte"

In conferenza stampa si è presentato anche il centravanti Duvan Zapata. "Loro hanno qualche assenza in difesa però questo non vuol dire niente: restano una squadra forte a livello internazionale, ...

Nella puntata di "Uomini e Donne" andata in onda oggi lunedì 2 novembre c'è stato un momento di crisi per il tronista Davide e Maria De Filippi dice la sua ...In conferenza stampa si è presentato anche il centravanti Duvan Zapata. "Loro hanno qualche assenza in difesa però questo non vuol dire niente: restano una squadra forte a livello internazionale, ...