La destra e il patto per le elezioni La versione di Rotondi

(Di lunedì 2 novembre 2020) Di fronte a un’emergenza il riflesso condizionato della coscienza pubblica suggerisce la solidarietà nazionale. Che non è una formula politica, ma uno stato d’animo collettivo a cui la classe politica fa bene a uniformarsi. Chi se ne dissocia, paga pegno elettorale. Con l’avvertenza che nelle emergenze il popolo guarda principalmente a chi decide, dunque a chi comanda, a chi è in carica: tranne errori clamorosi, la carica dà una rendita di posizione, come recentemente hanno dimostrato De Luca, Toti, Zaia. Nelle emergenze il mestiere dell’opposizione è difficile, richiede menti adte all’arte della politica piuttosto che della propaganda. E pure la propaganda va in crisi: in una pandemia, ad esempio, la gente vuole tutto e il suo contrario, ed è difficile pure sparare sciocchezze per stare nel ...