La Dad non è un totem | la scuola è sacrificabile tenendo ben presente il prezzo che le generazioni pagheranno

"La scuola e l'eventuale attivazione di periodo di Dad non è un totem intangibile. In situazioni di alcune realtà territoriali in cui si vuole ottenere una flessione della curva, può essere una misura da considerare. Però la scuola forma non solo cultura, ma anche cittadini. E' sacrificabile solo tenendo ben presente il prezzo che le generazioni pagheranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli a Che tempo che fa.Il Dpcm annunciato per domani "andrà nella direzione del principio di proporzionalità e ragionevolezza che ha guidato le scelte fino ad ora, facendo leva su qualche ...

Scuola in Dad, sui banchi le foto degli studenti: "Così i prof sono meno soli"

Tutti in classe nonostante la didattica a distanza, seppur solo con un'immagine. E' successo all'istituto superiore Oriani di Faenza (Ravenna) dove alcuni studenti, a casa per la Dad, con la complicit ...

