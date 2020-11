La DAD ha confermato la differenza tra i buoni e i pessimi insegnanti (Di lunedì 2 novembre 2020) La scuola in presenza non si discute, lo sa bene chi la mattina entra in classe e per prima cosa scruta gli occhi di ciascun ragazzo facendo il personale appello di presenza vera. Quegli occhi ti sanno dire se stanno lì per ascoltarti per piacere o per dovere; non li segni assente nel registro ma … Leggi su youreduaction (Di lunedì 2 novembre 2020) La scuola in presenza non si discute, lo sa bene chi la mattina entra in classe e per prima cosa scruta gli occhi di ciascun ragazzo facendo il personale appello di presenza vera. Quegli occhi ti sanno dire se stanno lì per ascoltarti per piacere o per dovere; non li segni assente nel registro ma …

nellavitamangio : raga ma quindi è confermato dad al 100% in piemonte?? - PonytaEle : Perchè Milano dovrebbe chiudere se ATS ha confermato che RT è scesa sotto il 2 proprio oggi? Non potete aumentare l… - AintYlee : @GuruDelBuonCibo Il bello è che non sono nemmeno del PD, però tu ti sei appena confermato ignorante ?? ti consiglio… - federicacaladea : RT @Lucavika: @bolisab @federicacaladea Oggi assemblea per i rappresentanti di classe. I professori hanno confermato che tutti i nostri fig… - Lucavika : @bolisab @federicacaladea Oggi assemblea per i rappresentanti di classe. I professori hanno confermato che tutti i… -