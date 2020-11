“La curva epidemiologica è terrificante”. Il Ministro Speranza mette Conte spalle al muro (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo il Ministro della Salute Roberto Speranza, il tempo a disposizione prima di adottare nuove drastiche misure di Contenimento al Covid 19 sta per esaurirsi. Entro oggi il Governo dovrà “provare a dare una stretta ulteriore”. Il tempo a disposizione è sempre meno, bisogna agire in fretta. E’ questo il pensiero del Ministro della Salute … L'articolo “La curva epidemiologica è terrificante”. Il Ministro Speranza mette Conte spalle al muro proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo ildella Salute Roberto, il tempo a disposizione prima di adottare nuove drastiche misure dinimento al Covid 19 sta per esaurirsi. Entro oggi il Governo dovrà “provare a dare una stretta ulteriore”. Il tempo a disposizione è sempre meno, bisogna agire in fretta. E’ questo il pensiero deldella Salute … L'articolo “Laè terrificante”. Ilalproviene da Leggilo.org.

RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - Tg3web : Le nuove misure in procinto di essere varate con il Dpcm previsto per domani potranno fermare la curva dei contagi?… - ItaliaViva : Se la situazione è tale da dover prendere scelte drastiche allora che si faccia. Ma evitiamo gli ibridi, ossia scel… - Paolo3_P : @mignoloeprof @lemasabachthani Se la curva dei contagi scende troppo in fretta come faranno a giustificare l’emergenza? - EmanueleVuono : RT @myrtamerlino: .@GiuseppeConteIT: 'Nessun dilemma tra salute ed economia, dobbiamo piegare la curva. Ci saranno tre aree di rischio'.… -

Ultime Notizie dalla rete : “La curva Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera