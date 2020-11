La Bibbia degli Spoiler: la presentazione oggi in diretta streaming (Di lunedì 2 novembre 2020) La redazione di Movieplayer presenta oggi alle 15:00, con una conferenza in diretta streaming, La Bibbia degli Spoiler, il nuovo, irriverente volume ad alto tasso di sorprese. oggi alle 15:00, in diretta streaming, la redazione di Movieplayer, presenta La Bibbia degli Spoiler, il nuovo libro ad alto tasso di sorprese spiazzanti e di Spoiler divertenti ed ironici, più che perfidi. Un libro ironico, irriverente e fuori dalle righe che non può mancare nelle case di tutti i cinefili pronti a ridere e sorridere dei propri film e serie tv preferiti. Una piccola e imperdibile Bibbia che punta a stuzzicare la curiosità di chiunque. O almeno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) La redazione di Movieplayer presentaalle 15:00, con una conferenza in, La, il nuovo, irriverente volume ad alto tasso di sorprese.alle 15:00, in, la redazione di Movieplayer, presenta La, il nuovo libro ad alto tasso di sorprese spiazzanti e didivertenti ed ironici, più che perfidi. Un libro ironico, irriverente e fuori dalle righe che non può mancare nelle case di tutti i cinefili pronti a ridere e sorridere dei propri film e serie tv preferiti. Una piccola e imperdibileche punta a stuzzicare la curiosità di chiunque. O almeno ...

La Bibbia degli Spoiler: la presentazione oggi in diretta streaming Movieplayer.it

