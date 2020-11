Kondogbia dal Valencia all’Atletico Madrid: niente percentuale per l’Inter (Di lunedì 2 novembre 2020) Geoffrey Kondogbia sarà presto un nuovo giocatore dell’Ateltico Madrid Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’ex Inter Geoffrey Kondogbia sarà presto un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. I colchoneros verseranno nelle casse del Valencia, che lo ha acquistato dai nerazzurri, per 15 milioni di euro. Ai tempi della cessione del centrocampista francese, il club nerazzurro aveva inserito una clausola che garantiva una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club di Viale della Liberazione non incasserà nulla. Il motivo? I nerazzurri, infatti, avevano diritto a un 20% sull’eventuale plusvalenza ma Siccome il trasferimento all’Atletico ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Geoffreysarà presto un nuovo giocatore dell’AtelticoManca solo l’annuncio ufficiale, ma l’ex Inter Geoffreysarà presto un nuovo giocatore dell’Atletico. I colchoneros verseranno nelle casse del, che lo ha acquistato dai nerazzurri, per 15 milioni di euro. Ai tempi della cessione del centrocampista francese, il club nerazzurro aveva inserito una clausola che garantiva unadel 20% sulla futura rivendita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club di Viale della Liberazione non incasserà nulla. Il motivo? I nerazzurri, infatti, avevano diritto a un 20% sull’eventuale plusvalenza ma Siccome il trasferimento all’Atletico ...

