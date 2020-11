Katia Follesa risponde con la skin positivity agli insulti degli haters (Di lunedì 2 novembre 2020) La comica Katia Follesa, dopo aver ricevuto diverse critiche per il suo dimagrimento risponde agli haters con un video divertente su Instagram Qualche giorno fa Katia Follesa, attrice e comica italiana, si è ritrovata al centro di una polemica per aver postato una foto su Instagram, in cui mostrava le sue nuove forme dopo un … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 novembre 2020) La comica, dopo aver ricevuto diverse critiche per il suo dimagrimentocon un video divertente su Instagram Qualche giorno fa, attrice e comica italiana, si è ritrovata al centro di una polemica per aver postato una foto su Instagram, in cui mostrava le sue nuove forme dopo un … L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa Katia Follesa visibilmente dimagrita: la foto bomba della comica MeteoWeek Le critiche sull'aspetto fisico di Katia Follesa non ce le meritavamo proprio

Con body shaming, o per dirla a parole nostre, la derisione del corpo, si intende l'atto di beffeggiare e umiliare una persona per il suo aspetto fisico. Sempre esistito, verissimo, ma diventato un'em ...

Com'è cambiata Katia Follesa dagli esordi a oggi

Era il 2004 quando sul palco di Zelig Katia Follesa, insieme a Valeria Graci, si faceva conoscere al grande pubblico con la parodia di Miss Italia.

Con body shaming, o per dirla a parole nostre, la derisione del corpo, si intende l'atto di beffeggiare e umiliare una persona per il suo aspetto fisico. Sempre esistito, verissimo, ma diventato un'em ...

Era il 2004 quando sul palco di Zelig Katia Follesa, insieme a Valeria Graci, si faceva conoscere al grande pubblico con la parodia di Miss Italia.