Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo insieme per un invito speciale (Di lunedì 2 novembre 2020) Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo faccia a faccia, di nuovo presenti insieme, di nuovo a confronto nello stesso luogo e nello stesso evento. Le due cognate infatti sono state raggiunte da un invito speciale che potrebbe farle riunire dopo mesi di gelo e lontananza. Infatti, Victoria Beckham le ha invitate al matrimonio del figlio con l'attrice Nicola Peltz, che si terrà nel 2022, come riporta il Daily Mail. Dunque, Kate e Meghan potrebbero ritrovarsi fianco a fianco e non per un evento qualsiasi, ma addirittura per un matrimonio che si preannuncia di tutto lusso, dove la moglie di William e quella di Harry daranno il meglio di sé in fatto di look.

