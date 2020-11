Kart | il giovanissimo casertano Samuele Giannini vince il trofeo ‘Fiordelisi’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande affermazione per ilpilotadi, che ieri ha vinto il 16°Fiordelisi nella categoria Entry Level, svoltosi sul circuito del Sele a Battipaglia, in provincia di Salerno., 9 anni appena compiuti, nato e cresciuto nella frazione di Mezzano di Caserta, è ormai un veterano della Entry Level al volante delda quasi due anni e dal prossimo anno passerà alla categoria superiore. Attualmente pilota del Team Di Poto Evo, ha fatto valere la sua esperienza e bravura già nelle prove libere del sabato per poi confermare i suoi migliori tempi nelle prove ufficiali della domenica conquistando la prima posizione nella ...