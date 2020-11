Juventus, difesa in crescita: De Ligt pronto al rientro (Di lunedì 2 novembre 2020) Il risultato finale di Spezia-Juventus suggerisce un dominio ospite, culminato con le reti nel secondo tempo da parte di Ronaldo e Rabiot. Tale analisi, però, si scontra con la realtà che è ben diversa e maggiormente incoraggiante per la squadra di Vincenzo Italiano. Sul neutro di Cesena, lo Spezia ha tenuto testa alla Juve fino all’ingresso di CR7, trovando il pari nel primo tempo e sfiorando pericolosamente la porta di Buffon in più di qualche occasione. La difesa è stata una dei punti più in bilico per Andrea Pirlo in questo avvio di stagione, complice il concentrarsi in poco tempo di assenze pesanti, da Alex Sandro a Chiellini, passando per Matthijs De Ligt. La sensazione perenne di subire ogni qual volta ci si rinchiude nella propria area rimane, ma l’intero reparto è in ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il risultato finale di Spezia-suggerisce un dominio ospite, culminato con le reti nel secondo tempo da parte di Ronaldo e Rabiot. Tale analisi, però, si scontra con la realtà che è ben diversa e maggiormente incoraggiante per la squadra di Vincenzo Italiano. Sul neutro di Cesena, lo Spezia ha tenuto testa alla Juve fino all’ingresso di CR7, trovando il pari nel primo tempo e sfiorando pericolosamente la porta di Buffon in più di qualche occasione. Laè stata una dei punti più in bilico per Andrea Pirlo in questo avvio di stagione, complice il concentrarsi in poco tempo di assenze pesanti, da Alex Sandro a Chiellini, passando per Matthijs De. La sensazione perenne di subire ogni qual volta ci si rinchiude nella propria area rimane, ma l’intero reparto è in ...

