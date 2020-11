Justin Bieber ha pensato al suicidio, il racconto choc: “Mi dicevano fai schifo” (Di lunedì 2 novembre 2020) Justin Bieber ha pensato al suicidio. Il racconto drammatico dell’artista canadese è arrivato dal documentario, nel quale ha rivelato di avere avuto pensieri suicidi in un periodo molto particolare della sua vita. L’artista si è anche soffermato sul periodo felice che sta vivendo, sottolineando anche di trovarlo incredibile: “Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente”. Il documentario legato all’ultimo album di inediti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)haal. Ildrammatico dell’artista canadese è arrivato dal documentario, nel quale ha rivelato di avere avuto pensieri suicidi in un periodo molto particolare della sua vita. L’artista si è anche soffermato sul periodo felice che sta vivendo, sottolineando anche di trovarlo incredibile: “Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente”. Il documentario legato all’ultimo album di inediti ...

In un nuovo documentario pubblicato su YouTube, Justin Bieber ha parlato di salute mentale e di quello che ha passato durante gli scorsi anni. Il documentario si chiama The Next Chapter e potete ...

02 nov 2020 - La popstar canadese, un'adolescenza segnata da bravate e abusi, si confessa in un documentario su YouTube.

