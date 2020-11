Juric: “L’abbiamo vinta con qualità e con grande spirito” (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Verona dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Soddisfazione – A livello di punti sono stupito. Penso ci sia un grande lavoro da fare perché la squadra è stata stravolta. Anche oggi abbiamo fatto benissimo per 25 minuti, poi siamo andati in difficoltà. Dopo l’abbiamo vinta con grande spirito. Singoli – Barak e Kalinic sono giocatori importanti, devono trovare la condizione migliore. Abbiamo tanti elementi fuori e spero di recuperarli. Inoltre ne abbiamo tanti nuovi, non è facile. Oggi l’abbiamo vinta con qualità e con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Ivanha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Verona dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Soddisfazione – A livello di punti sono stupito. Penso ci sia unlavoro da fare perché la squadra è stata stravolta. Anche oggi abbiamo fatto benissimo per 25 minuti, poi siamo andati in difficoltà. Dopo l’abbiamoconspirito. Singoli – Barak e Kalinic sono giocatori importanti, devono trovare la condizione migliore. Abbiamo tanti elementi fuori e spero di recuperarli. Inoltre ne abbiamo tanti nuovi, non è facile. Oggi l’abbiamocon qualità e con ...

