Johnny Depp ha perso la causa contro il Sun, che lo definì 'picchiatore di moglie' (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp non la spunta contro il Sun; nonostante le accuse di violenza rivoltegli dal giornale, un tribunale inglese ha dato torto all'attore respingendo la sua querela. La giustizia inglese ha dato torto a Johnny Depp che aveva citato la casa editrice di proprietà del Sun dopo che il quotidiano, in un articolo, aveva definito l'attore 'picchiatore di mogli'. Depp avrebbe dunque perso la causa contro il News Group Newspapers. Il divo aveva querelato il gruppo editoriale inglese e il diretto esecutivo del Sun Dan Wootton in seguito a un articolo in cui si sosteneva che la star della saga dei Pirati dei Caraibi avesse usato violenza nei confronti dell'ex moglie Amber Heard quando erano sposati.

