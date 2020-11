Iwan Rheon de Il Trono di Spade commenta lo stupro di Sansa Stark: “Il giorno peggiore della mia carriera” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’evento risale alla quinta stagione de Il Trono di Spade, ma per Iwan Rheon rappresenta ancora il giorno peggiore della mia carriera. Il riferimento è allo stupro di Sansa Stark (Sophie Turner) da parte del suo Ramsey Bolton, compiuto nella prima notte di nozze dinanzi a un inerme Theon Greyjoy (Alfie Allen). Le dichiarazioni di Rheon sono emerse nel corso di un’intervista a Metro, durante la quale l’attore, cantante e musicista britannico si è soffermato sull’impatto emotivo di una scena che ha definito orribile. Nessuna voleva trovarsi sul set, nessuna voleva farlo, ma se si sta raccontando una storia lo si deve fare fedelmente. I creativi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) L’evento risale alla quinta stagione de Ildi, ma perrappresenta ancora ilmia carriera. Il riferimento è allodi(Sophie Turner) da parte del suo Ramsey Bolton, compiuto nella prima notte di nozze dinanzi a un inerme Theon Greyjoy (Alfie Allen). Le dichiarazioni disono emerse nel corso di un’intervista a Metro, durante la quale l’attore, cantante e musicista britannico si è soffermato sull’impatto emotivo di una scena che ha definito orribile. Nessuna voleva trovarsi sul set, nessuna voleva farlo, ma se si sta raccontando una storia lo si deve fare fedelmente. I creativi ...

