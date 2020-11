Italia ’90, Codesal: “Maradona non mi ha impressionato. Per me come persona non conta” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non mi sono fatto impressionare dal nome anche se ha cercato di influenzare le mie emozioni”. Queste le parole dell’ex arbitro Edgardo Codesal che ha dichiarato di non essersi fatto condizionare da Maradona durante la finale dei Mondiali del 1990 fra Germania e Argentina, nella quale aveva fischiato il rigore decisivo per la vittoria dei tedeschi. “Il difensore non ha mai toccato palla, ma l’uomo sì – ha proseguito Codesal –Era un rigore qui e sulla luna, forse per questo Diego dice che sono suo nemico. Prima del sorteggio con la monetina e dell’arrivo di Lottar Matthaüs al centro del campo gli ho detto: ‘Ehi Diego, calmati, si vince a sangue freddo’, ma non era in forma, aggressivo, stressato, e ho finito per dirgli che non era un mio problema se non ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non mi sono fatto impressionare dal nome anche se ha cercato di influenzare le mie emozioni”. Queste le parole dell’ex arbitro Edgardoche ha dichiarato di non essersi fatto condizionare da Maradona durante la finale dei Mondiali del 1990 fra Germania e Argentina, nella quale aveva fischiato il rigore decisivo per la vittoria dei tedeschi. “Il difensore non ha mai toccato palla, ma l’uomo sì – ha proseguito–Era un rigore qui e sulla luna, forse per questo Diego dice che sono suo nemico. Prima del sorteggio con la monetina e dell’arrivo di Lottar Matthaüs al centro del campo gli ho detto: ‘Ehi Diego, calmati, si vince a sangue freddo’, ma non era in forma, aggressivo, stressato, e ho finito per dirgli che non era un mio problema se non ...

