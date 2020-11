Io | bond-girl vi dico | Sean Connery | bravo e sexy | era lo 007 perfetto

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Massimo M. Veronese È tra le diecipiù amate di tutti i tempi, la prima italiana, l'unica protagonista. Con Daniela Bianchi e Dalla Russia con amore (1963) cambiò la storia di James: «Il primo film, 007, Licenza di uccidere, non era andato benissimo al botteghino. Puntarono tutto sul secondo per vedere se crederci ancora e fu un successo pazzesco. Un successo che ormai dura da sessant'anni». Quando il regista Terence Young la sceglie sfogliando un book di modelle per la parte di Tatiana Romanova, la spia russa più tenera e incantevole della storia del cinema, ha 21 anni, un secondo posto a Miss Universo alle spalle e una carriera da top model davanti. E quando a Londra incontraper la prima volta gli dice: «Lo sai, che ...