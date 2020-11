Invettiva di Giletti contro De Luca: "Come si permette? Basta dire ca..." (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Galici Massimo Giletti nel suo programma si è duramente scagliato contro Vincenzo De Luca per le sue ultime esternazioni con un editoriale tagliente e vigoroso Durante l'ultima puntata di Non è l'Arena, Massimo Giletti si è scagliato contro Vincenzo De Luca per le sue ultime esternazioni sulla scuola e sulla situazione generale del Paese ma, soprattutto, della sua regione. Un'Invettiva forte, accorata e motivata da un servizio mandato in onda poco prima sulle condizioni del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, uno dei principali presidi della più popolosa città del meridione, ormai in ginocchio. Presenti alla discussione in studio anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e Alessandro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Galici Massimonel suo programma si è duramente scagliatoVincenzo Deper le sue ultime esternazioni con un editoriale tagliente e vigoroso Durante l'ultima puntata di Non è l'Arena, Massimosi è scagliatoVincenzo Deper le sue ultime esternazioni sulla scuola e sulla situazione generale del Paese ma, soprattutto, della sua regione. Un'forte, accorata e motivata da un servizio mandato in onda poco prima sulle condizioni del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, uno dei principali presidi della più popolosa città del meridione, ormai in ginocchio. Presenti alla discussione in studio anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e Alessandro ...

Massimo Giletti nel suo programma si è duramente scagliato contro Vincenzo De Luca per le sue ultime esternazioni con un editoriale tagliente e vigoroso.

