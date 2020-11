Inter, Skriniar negativo al Covid: “Bentornato Milan” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il difensore dell’Inter Milan Skriniar è risultato negativo al tampone eseguito venerdì ed ha superato la visita di idoneità. Sarà quindi a disposizione per l’importante trasferta di Champions League di Madrid contro il Real in programma domani sera. Il giocatore ha svolto la seduta di rifinitura e l’Inter su Twitter ha salutato il suo ritorno: “Back! Bentornato Milan!” BACK Bentornato Milan! pic.twitter.com/dH4fdtVc2x — Inter (@Inter) November 2, 2020 Foto: Twitter uff. Inter L'articolo Inter, Skriniar negativo al Covid: “Bentornato Milan” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Il difensore dell’Milanè risultatoal tampone eseguito venerdì ed ha superato la visita di idoneità. Sarà quindi a disposizione per l’importante trasferta di Champions League di Madrid contro il Real in programma domani sera. Il giocatore ha svolto la seduta di rifinitura e l’su Twitter ha salutato il suo ritorno: “Back! Bentornato Milan!” BACK Bentornato Milan! pic.twitter.com/dH4fdtVc2x —(@) November 2, 2020 Foto: Twitter uff.L'articoloal: “Bentornato Milan” proviene da Alfredo Pedullà.

