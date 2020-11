Inter-Parma | Rizzoli | “Su Perisic era rigore”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 2 novembre 2020) "Qui oggettivamente c'era un rigore da punire perche' l'attaccante prende il tempo al difensore, che si trova dietro lui. Inoltre il difensore utilizza le braccia in maniera fallosa". Nicola, designatore della serie A, ammette l'errore di Piccinini indi ieri, quando non ha indicato il dischetto per il fallo subito in area dida parte di Balogh."Il Var deve andare alla ricerca delle cose oggettive - sottolinea in collegamento con 'Sky Calcio Club' - e qua di oggettivo c'e' la dinamica, ovvero l'attaccante davanti al difensore, e un braccio che e' al di sopra della spalla e impedisce al giocatore di saltare. C'erano le condizioni pervenire col Var e sarebbe dovutovenire".esclude che l'arbitro possa aver rifiutato l'invito ...