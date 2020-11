Inter-Parma, per Piccinini e Maresca in arrivo lo stop: possibile ritorno a fine anno in Serie B (Di lunedì 2 novembre 2020) Verso lo stop a Piccinini e Maresca La partita tra Inter e Parma continua ad avere seguito. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’arbitro Piccinini e il VAR Maresca potrebbero essere fermati dopo l’evidente errore nel non concedere il rigore su Perisic. Errore certificato anche da Nicola Rizzoli nel corso di un suo Intervento a Sky nella serata di ieri. “Ancora uno stop, anzi due. I vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del Var di Inter-Parma, sabato sera a San Siro, così – a una settimana dal caso Giacomelli in Milan-Roma – si profila uno stop per Marco ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Verso loLa partita tracontinua ad avere seguito. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’arbitroe il VARpotrebbero essere fermati dopo l’evidente errore nel non concedere il rigore su Perisic. Errore certificato anche da Nicola Rizzoli nel corso di un suovento a Sky nella serata di ieri. “Ancora uno, anzi due. I vertici arbitrali hvalutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del Var di, sabato sera a San Siro, così – a una settimana dal caso Giacomelli in Milan-Roma – si profila unoper Marco ...

