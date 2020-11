Inter, Eriksen nel mirino del Real Madrid: carta Isco (Di lunedì 2 novembre 2020) Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: il Real Madrid sarebbe Interessato al danese come rimbalza dalla Spagna Christian Eriksen non ingrana e finisce sul mercato in casa Inter. Il danese ha deluso nuovamente contro il Parma e non riesce ad esprimersi al meglio nello scacchiere di Antonio Conte. Torna così d’attualità un possibile addio dell’ex Tottenham, con il Real Madrid che potrebbe farsi avanti a gennaio come scrive dalla Spagna il portale Todofichajes.com. Il match di domani sera in Champions League può essere l’occasione giusta per intavolare una trattativa tra le due dirigenze, con i ‘Blancos’ che avrebbero intenzione di mettere sul piatto il cartellino di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020)potrebbe lasciare l’a gennaio: ilsarebbeessato al danese come rimbalza dalla Spagna Christiannon ingrana e finisce sul mercato in casa. Il danese ha deluso nuovamente contro il Parma e non riesce ad esprimersi al meglio nello scacchiere di Antonio Conte. Torna così d’attualità un possibile addio dell’ex Tottenham, con ilche potrebbe farsi avanti a gennaio come scrive dalla Spagna il portale Todofichajes.com. Il match di domani sera in Champions League può essere l’occasione giusta per intavolare una trattativa tra le due dirigenze, con i ‘Blancos’ che avrebbero intenzione di mettere sul piatto il cartellino di ...

carlolaudisa : Il lungo addio di #Eriksen all’#Inter. Il danese non ha legato con #Conte e il #Psg bussa alla porta per gennaio. Lavori in corso - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 42 Morett… - Manny0486550812 : @quintinocavallo No.... Se Eriksen non si è adattato al calcio italiano all'Inter, x quale motivo sto problema ce l… - andre1985s : @antoruotolo Eriksen perché se nn t inserisci bene all interno del gruppo la colpa e solo tua conte lo critichiamo… - Walrus1715 : Lo sappiamo tutti che #Eriksen finirà alla #Juventus scambiato con #Bernarseschi + conguaglio a favore dell'#Inter -