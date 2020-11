Infortunio Vanheusden: confermata la rottura del crociato, stagione finita (Di lunedì 2 novembre 2020) La peggiore delle ipotesi si è rivelata veritiera: Zinho Vanheusden si è rotto di nuovo il crociato. stagione finita L’Infortunio occorso ieri pomeriggio a Zinho Vanheusden ha scioccato tante persone del mondo del calcio. Si temeva la rottura del crociato e così purtroppo è. Secondo quanto riportato dal giornalista Kevin Sauvage, gli esami hanno infatti confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La stagione del difensore centrale è finita, l’operazione avverrà in settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) La peggiore delle ipotesi si è rivelata veritiera: Zinhosi è rotto di nuovo ilL’occorso ieri pomeriggio a Zinhoha scioccato tante persone del mondo del calcio. Si temeva ladele così purtroppo è. Secondo quanto riportato dal giornalista Kevin Sauvage, gli esami hanno infatti confermato ladel legamentodel ginocchio destro. Ladel difensore centrale è, l’operazione avverrà in settimana. Leggi su Calcionews24.com

