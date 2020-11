Infermieri, De Palma: 'Ci siamo autotassati per comprare le tute: ora basta' (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Abbiamo superato la prima ondata con le nostre mani nude , abbiamo messo delle buste di plastica sul volto per proteggerci', racconta a Tgcom24 Antonio De Palma , Presidente nazionale di Nursing Up . 'Il nostro sindacato si è addirittura autotassato per acquistare le tute contenitive che mancavano in Emilia Romagna, Lombardia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Abbiamo superato la prima ondata con le nostre mani nude , abbiamo messo delle buste di plastica sul volto per proteggerci', racconta a Tgcom24 Antonio De, Presidente nazionale di Nursing Up . 'Il nostro sindacato si è addirittura autotassato per acquistare lecontenitive che mancavano in Emilia Romagna, Lombardia e ...

