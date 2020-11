Industria dello spettacolo, l’agente dei vip Beppe Pettinato: Lavorare a casa? Una scelta vincente fatta dieci anni fa (Di lunedì 2 novembre 2020) di Maridì Vicedomini Beppe Pettinato, manager dello spettacolo e agente dei vip, ha sicuramente anticipato i tempi, come precursore dello smart working e non solo. “dieci anni fa – racconta – ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale; chiamai la mia attività Sparkling Partner e nel nome c’era la volontà di quello che avevo in testa. Un nuovo modo di intendere il lavoro, di stringere alleanze, di fare squadra. Ho anticipato di molto quello che oggi chiamano smart working”. “Ormai in tanti lo hanno scoperto e non vogliono più lasciarlo, un lavoratore su due ha assaporato cosa vuol dire Lavorare da casa e non tornerebbe indietro. Per molti lo smart working ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) di Maridì Vicedomini, managere agente dei vip, ha sicuramente anticipato i tempi, come precursoresmart working e non solo. “fa – racconta – ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale; chiamai la mia attività Sparkling Partner e nel nome c’era la volontà di quello che avevo in testa. Un nuovo modo di intendere il lavoro, di stringere alleanze, di fare squadra. Ho anticipato di molto quello che oggi chiamano smart working”. “Ormai in tanti lo hanno scoperto e non vogliono più lasciarlo, un lavoratore su due ha assaporato cosa vuol diredae non tornerebbe indietro. Per molti lo smart working ha ...

