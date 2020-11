In Ungheria il doppio del tasso di mortalità dell'Italia, ma Orban non chiude stadi e negozi" (Di lunedì 2 novembre 2020) La seconda ondata di Covid-19 si è ormai estesa nell'Europa dell'Est con tassi di contagio e mortalità paragonabili a quelli dei Paesi occidentali. Ciononostante i Governi degli Stati più colpiti ... Leggi su europa.today (Di lunedì 2 novembre 2020) La seconda ondata di Covid-19 si è ormai estesa nell'Europa'Est con tassi di contagio e; paragonabili a quelli dei Paesi occidentali. Ciononostante i Governi degli Stati più colpiti ...

Enricofrasca3g2 : RT @Today_it: In Ungheria il doppio dei morti dell'Italia, ma Orban non chiude stadi e negozi - TodayEuropa : #Attualità #Network In Ungheria il doppio dei morti dell'Italia, ma Orban non chiude stadi e negozi… - Today_it : In Ungheria il doppio dei morti dell'Italia, ma Orban non chiude stadi e negozi - Surikat40228719 : Le api italiane sono lavoratrici indefesse non globalizzate e la qualità si sente.. Ambrosoli,che era sinonimo di m… -