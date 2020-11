In arrivo il decreto integrativo e correttivo al Codice della nautica da diporto - accolte le proposte UNASCA (Di lunedì 2 novembre 2020) (Roma, 2 novembre 2020) - (Roma, 2 novembre 2020) Quasi al traguardo il decreto integrativo e correttivo del Codice della nautica da diporto che ha avuto il secondo parere prescritto delle Commissioni parlamentari; dovrà essere varato entro il 13 novembre 2020. “Ringrazio tutti i Commissari di Senato e Camera che hanno accolto diverse nostre osservazioni esposte nelle audizioni” commenta il responsabile nazionale delle scuole nautiche UNASCA Tommaso Boccanfuso. “In particolare, è stata ripristinata la possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di candidati di un numero non inferiore a dieci, si possano svolgere nella sede della scuola ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) (Roma, 2 novembre 2020) - (Roma, 2 novembre 2020) Quasi al traguardo ildeldache ha avuto il secondo parere prescritto delle Commissioni parlamentari; dovrà essere varato entro il 13 novembre 2020. “Ringrazio tutti i Commissari di Senato e Camera che hanno accolto diverse nostre osservazioni esposte nelle audizioni” commenta il responsabile nazionale delle scuole nauticheTommaso Boccanfuso. “In particolare, è stata ripristinata la possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di candidati di un numero non inferiore a dieci, si possano svolgere nella sedescuola ...

stanzaselvaggia : Il terzo decreto in arrivo in una manciata di giorni è un pessimo segnale. I dpcm non dovrebbero affiancare il viru… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO #DPCM, la bozza del nuovo decreto in arrivo è una sorta di ' #lockdown mascherato' - petergomezblog : Decreto ristori in arrivo: per i ristoranti rimborsi pari al 150% di quelli dati in estate. Per le palestre 200%, p… - Lexan128 : RT @stanzaselvaggia: Il terzo decreto in arrivo in una manciata di giorni è un pessimo segnale. I dpcm non dovrebbero affiancare il virus m… - BenedettaNeroni : RT @stanzaselvaggia: Il terzo decreto in arrivo in una manciata di giorni è un pessimo segnale. I dpcm non dovrebbero affiancare il virus m… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo decreto In arrivo il DPCM 2 novembre: cosa prevede QuiFinanza Dpcm 3 novembre: limiti a spostamenti tra Regioni, coprifuoco serale

Il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento per il Covid-19 è in dirittura d’arrivo e sarà, con ogni probabilità, firmato nella giornata di domani per diventare operativo da mercoledì 4 novembre. Il pr ...

Ecco la bozza del nuovo Decreto: regione chiuse e divise con tre zone di rischio

Ecco quanto ha annunciato il premier Giuseppe Conte in Parlamento a riguardo del nuovo Decreto anticontagio in arrivo per domani: Coprifuoco alle 21; ...

Il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento per il Covid-19 è in dirittura d’arrivo e sarà, con ogni probabilità, firmato nella giornata di domani per diventare operativo da mercoledì 4 novembre. Il pr ...Ecco quanto ha annunciato il premier Giuseppe Conte in Parlamento a riguardo del nuovo Decreto anticontagio in arrivo per domani: Coprifuoco alle 21; ...