In Algeria vince il ‘sì’ al 66%: riforma costituzionale approvata (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Il referendum per la riforma della Costituzione algerina è passato col 66,7 per cento dei consensi. Lo ha annunciato Mohamed Charfi, presidente dell’Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), nel corso di una conferenza stampa. La consultazione si è distinta per l’affluenza più bassa della storia dell’Algeria indipendente: solo il 23,7 per cento degli aventi diritto ha votato, come Charfi ha confermato. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Il referendum per la riforma della Costituzione algerina è passato col 66,7 per cento dei consensi. Lo ha annunciato Mohamed Charfi, presidente dell’Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), nel corso di una conferenza stampa. La consultazione si è distinta per l’affluenza più bassa della storia dell’Algeria indipendente: solo il 23,7 per cento degli aventi diritto ha votato, come Charfi ha confermato.

anubidal : RT @cstn84: #Algeria Al referendum costituzionale, la farsa messa in atto dal regime per affossare il Hirak, vince il sì con il 66,80% dei… - JigginoRuss : RT @cstn84: #Algeria Al referendum costituzionale, la farsa messa in atto dal regime per affossare il Hirak, vince il sì con il 66,80% dei… - cstn84 : #Algeria Al referendum costituzionale, la farsa messa in atto dal regime per affossare il Hirak, vince il sì con i… -