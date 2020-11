Ilary Blasi su Instagram con lacrime finte e mascherina, anche lei positiva al covid come Francesco Totti (Di lunedì 2 novembre 2020) orna su Instagram con due stories. Dopo la notizia della positività del marito, Francesco Totti, al coronavirus , l'ex letterina si mostra sui social. Secondo le indiscrezioni anche Ilary sarebbe ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) orna sucon due stories. Dopo la notizia della positività del marito,, al coronavirus , l'ex letterina si mostra sui social. Secondo le indiscrezionisarebbe ...

IamVeroNic : Al TG1 hanno appena detto una frase così male che sembrava quasi che Ilary Blasi fosse morta per Covid - CostanzaNOCCHI : Il Messaggero: Francesco Totti positivo al Covid, è in isolamento. Contagiata anche la moglie Ilary Blasi.… - namelessniic : questa è una di quelle sere in cui vorrei che a condurre sto programma ci fosse qualcuno come Ilary Blasi o Barbara… - LucaVettraino : Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid 19 | - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: #FrancescoTotti è positivo al #Covid19 con febbre alta. Anche la moglie Ilary Blasi avrebbe contratto il virus, ma senza… -