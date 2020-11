Il terrorista della strage di Nizza è risultato positivo al Covid

LegaSalvini : ?? ENNESIMO SBARCO OGGI A LAMPEDUSA, SIAMO GIÀ A CIRCA 400! GOVERNO DELLA VERGOGNA!!! E poi dicono che “non è nostr… - LegaSalvini : +++++ 'IL TERRORISTA DELLA CATTADRALE DI NIZZA ERA SBARCATO GIORNI FA A LAMPEDUSA' +++++ Ringraziamo il governo Con… - KwisatzHaderac0 : RT @schumacher_jorg: Il sembra che il terrorista tunisino di Nizza sia stato trasportato dalle nave della “capitana” tedesca Pia Klemp. - albastraniera : RT @schumacher_jorg: Il sembra che il terrorista tunisino di Nizza sia stato trasportato dalle nave della “capitana” tedesca Pia Klemp. - leoberthi : @porcipolitici Ci sono quasi, #Lamorgese ha chiamato per nome, come se fosse un amico, il #terrorista che ha decapi… -

Ultime Notizie dalla rete : terrorista della

I pompieri che lo hanno preso in carica dopo che Brahim Aoussaoui è stato neutralizzato da agenti della polizia municipale sono in isolamento.Le Figaro ha lanciato l'indiscrezione secondo cui Brahim Aoussaoui è risultato positivo al coronavirus: in isolamento i poliziotti e i vigili del fuoco che lo hanno preso in consegna dopo l'attentato ...