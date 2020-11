Il Sole e la diffusione delle malattie virali | il modello italiano

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Nel nostro emisfero le epidemie influenzali e respiratorie, compresa quella di Covid, si diffondono soprattutto in autunno e inverno. Idem avviene nell’emisfero australe. La situazione cambia radicalmente nella fascia equatoriale. Questo accade perché esiste una forte correlazione tra l’andamento di epidemie virali e l’alternarsi delle stagioni sul nostro pianeta, in particolar modo la quantità di irraggiamento solare che arriva a terra durante il giorno. Lo ha dimostrato con un modello teorico un gruppo multidisciplinare di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Università statale di Milano, dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia e dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi. Sono stati loro, tra gli altri, a rispondere alla chiamata del governo a marzo, all’affacciarsi della pandemia di Sars-Cov-2 in maniera aggressiva anche nel nostro Paese, quando vennero chiamate a raccolta le migliori menti degli istituti di ricerca per fornire il proprio contributo e aiutare a capire un virus tanto sconosciuto quanto devastante.