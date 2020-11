Il Segreto anticipazioni: ROSA delira con indosso il suo abito da sposa e… (Di lunedì 2 novembre 2020) La follia di ROSA Solozabal (Sara Sanz) sarà protagonista nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Complice la partenza di Marta (Laura Minguell) per Bilbao, che deciderà di lasciare Puente Viejo appena la sorella comunicherà di essere in attesa di un erede da Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja), la secondogenita di Ignacio (Manuel Regueiro) sprofonderà sempre di più nel vortice della pazzia e si renderà protagonista di una scena pericolosa, ma decisamente surreale. Vediamo insieme di che cosa si tratta…Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: Liam scopre la “bambola Hope” di Thomas?Il Segreto, news: ROSA felice per l’allontanamento di Marta Grazie alle anticipazioni si scopre che ROSA ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 2 novembre 2020) La follia diSolozabal (Sara Sanz) sarà protagonista nelle prossime puntate italiane de Il. Complice la partenza di Marta (Laura Minguell) per Bilbao, che deciderà di lasciare Puente Viejo appena la sorella comunicherà di essere in attesa di un erede da Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja), la secondogenita di Ignacio (Manuel Regueiro) sprofonderà sempre di più nel vortice della pazzia e si renderà protagonista di una scena pericolosa, ma decisamente surreale. Vediamo insieme di che cosa si tratta…Leggi anche: Beautiful,americane: Liam scopre la “bambola Hope” di Thomas?Il, news:felice per l’allontanamento di Marta Grazie allesi scopre che...

