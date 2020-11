IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 3 novembre 2020

Leggi su tvsoap

Ignacio, dopo aver appreso che Rosa aspetta un bambino, convoca lei e Marta per far sì che la storia tra Marta e Adolfo finisca quanto prima e che lo stesso Adolfo e Rosa diventino al più presto marito e moglie.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di martedì 3In fabbrica i macchinari danno continuamente problemi e la situazione non fa che peggiorare. Intanto Pablo, che sta conoscendo la madre, dice a Ignacio che la donna è a Puente Viejo già da una settimana e vorrebbe presentarla alla famiglia. Dopo quello che è successo alla bisca, Juan viene nuovamente arrestato ma poi viene rilasciato ...