Il segnale di Mattarella a sorpresa nel Bresciano | se la politica sembra assente | lo Stato invece c' è

Massimiliano Scafi La visita in Franciacorta, dove era stata rubata la croce in onore dei morti per il Covid. L'ennesimo appello ai partiti: "Mettere da parte le partigianerie" Poi, certo, le parole pesano. «Ricordare i nostri morti è un dovere - dice - che va affiancato dal dovere della responsabilità. Dobbiamo proseguire l'impegno mettendo da parte partigianerie ed egoismi». Ma stavolta forse conta più il gesto, la visita improvvisa, il presentarsi con i corazzieri alle dieci del mattino nel cimitero di Castegnato, in Franciacorta, lì dove il 9 settembre era stata rubata la croce in onore dei caduti di Covid, deporre una corona, piegare la testa, parlare con la gente. Il presidente della Repubblica nell'epicentro Bresciano del contagio: 2.750 vittime nella provincia, 25 solo nel paese.

