Il Sassuolo è nato per rovinare i pomeriggi dei tifosi del Napoli (Di lunedì 2 novembre 2020) "Tu un po' con la partita non guardata ci marci". La frase mi è comparsa stamattina tra i ricordi che propone Facebook, chissà chi me la disse e dopo quale partita. Sono sicuro di aver riso allora e ho riso, forse anche di più, stamattina. Le persone sono sorprendenti. Non è che io ci marci un po', io ci marcio proprio e totalmente, ci marcio da sempre, dall'inizio. Marciarci non è grave, occorre saperlo fare. E come si fa? Le partite, come tutti, a volte le guardo altre no. Alcune le ho guardate per fortuna, parecchie altre purtroppo. Bisogna perciò trovare un punto di vista che rispetti i principi, per la gran parte ironici e sdrammatizzanti, della rubrica. A volte ho raccontato di me solo su un divano che le prova tutte pur di non guardarla, un sacco di volte ci ho messo dentro i libri. Gli scrittori li ho fatti ...

Maxime Lopez è stato una delle rivelazioni dell'ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Il calciatore del Sassuolo ha realizzato il primo goal in Serie A chiudendo definitivamente la sfida ...

NAPOLI Nella serie A delle sorprese, sembra quasi logico che la prima inseguitrice del Milan sia il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una macchina perfetta anche senza tre campioni del calibro di Caputo,.

Maxime Lopez è stato una delle rivelazioni dell'ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Il calciatore del Sassuolo ha realizzato il primo goal in Serie A chiudendo definitivamente la sfida ... NAPOLI Nella serie A delle sorprese, sembra quasi logico che la prima inseguitrice del Milan sia il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una macchina perfetta anche senza tre campioni del calibro di Caputo,.