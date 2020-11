Il ritorno della pandemia ha sconvolto la politica e la Cina ne approfitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Il virus è tornato padrone del campo. Padrone del nostro tempo e del nostro spazio. Del lavoro e del tempo libero. È ritornato e ci ha riportato la paura, aggravata da un supplemento d’angoscia. Paura per la virulenza del contagio. Angoscia per la sua - per il momento - invincibilità. Pensavamo di averlo domato e invece è riesploso più forte di prima, bruciando la speranza nutrita fino a poche settimane fa di non vederlo ricomparire. Non ci resta che resistere fino a quando non disporremo del vaccino. Realisticamente, non prima dell’estate prossima. Nel frattempo il Covid ha sconvolto la sanità, scaricandole addosso un carico di compiti che non era preparata ad affrontare e che non avrebbe mai pensato nemmeno di dover svolgere. Tutto ciò basterebbe a mettere in risalto la portata traumatica delle ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il virus è tornato padrone del campo. Padrone del nostro tempo e del nostro spazio. Del lavoro e del tempo libero. È ritornato e ci ha riportato la paura, aggravata da un supplemento d’angoscia. Paura per la virulenza del contagio. Angoscia per la sua - per il momento - invincibilità. Pensavamo di averlo domato e invece è riesploso più forte di prima, bruciando la speranza nutrita fino a poche settimane fa di non vederlo ricomparire. Non ci resta che resistere fino a quando non disporremo del vaccino. Realisticamente, non prima dell’estate prossima. Nel frattempo il Covid hala sanità, scaricandole addosso un carico di compiti che non era preparata ad affrontare e che non avrebbe mai pensato nemmeno di dover svolgere. Tutto ciò basterebbe a mettere in risalto la portata traumatica delle ...

