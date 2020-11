Il principe William positivo al Coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) Kate e William, i retroscena delle foto ufficiali di nozze sfoglia la gallery Il principe William, 38 anni, positivo al Coronavirus. La notizia, data dal The Sun, è trapelata solo in questi giorni alla vigilia del nuovo lockdown nazionale imposto dal governo britannico. Il duca di Cambridge si sarebbe ammalato nell’aprile scorso, ma ha mantenuto il più stresso riserbo sulla malattia per non allarmare il popolo (e la Corona) visto che nel marzo scorso si era ammalato anche il principe Carlo. Il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Kate e, i retroscena delle foto ufficiali di nozze sfoglia la gallery Il, 38 anni,al. La notizia, data dal The Sun, è trapelata solo in questi giorni alla vigilia del nuovo lockdown nazionale imposto dal governo britannico. Il duca di Cambridge si sarebbe ammalato nell’aprile scorso, ma ha mantenuto il più stresso riserbo sulla malattia per non allarmare il popolo (e la Corona) visto che nel marzo scorso si era ammalato anche ilCarlo. Il ...

Agenzia_Ansa : Covid: William infettato ad aprile, lo tenne nascosto. Lo svelano i media. Contagio poco dopo quello del principe C… - brongosalvatore : RT @SkyTG24: Coronavirus, principe William contagiato ad aprile ma lo tenne nascosto - leone52641 : RT @ultimenotizie: Il Principe William colpito dal #Covid19 in maniera dura: «Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico».… - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: Il Principe William colpito dal #Covid19 in maniera dura: «Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico».… - gesalquadrato : RT @SkyTG24: Coronavirus, principe William contagiato ad aprile ma lo tenne nascosto -