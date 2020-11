Il Principe William ha lottato contro il Coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia che il Principe William in aprile è risultato positivo al Covid l’ha reso noto “The Sun”. Secondo una fonte le sue condizioni hanno fatto preoccupare la famiglia reale: ha fatto fatica a respirare. Nello stesso periodo era risultato positivo il padre Carlo e la Regina Elisabetta era al corrente della situazione delicata. Per non allarmare la nazione non è stato detto nulla e William è riuscito a mantenere i suoi impegni da remoto. Secondo il tabloid britannico, la malattia di William sarebbe stata riscontrata dopo il contagio di Carlo, quando il Principe era già in isolamento nella casa di famiglia ad Amner Hall nel Norfolk. Nello stesso periodo il premier Boris Johnson era in terapia intensiva e la notizia se fosse stata rivelata, avrebbe creato ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia che ilin aprile è risultato positivo al Covid l’ha reso noto “The Sun”. Secondo una fonte le sue condizioni hanno fatto preoccupare la famiglia reale: ha fatto fatica a respirare. Nello stesso periodo era risultato positivo il padre Carlo e la Regina Elisabetta era al corrente della situazione delicata. Per non allarmare la nazione non è stato detto nulla eè riuscito a mantenere i suoi impegni da remoto. Secondo il tabloid britannico, la malattia disarebbe stata riscontrata dopo il contagio di Carlo, quando ilera già in isolamento nella casa di famiglia ad Amner Hall nel Norfolk. Nello stesso periodo il premier Boris Johnson era in terapia intensiva e la notizia se fosse stata rivelata, avrebbe creato ...

Agenzia_Ansa : Covid: William infettato ad aprile, lo tenne nascosto. Lo svelano i media. Contagio poco dopo quello del principe C… - Agenzia_Ansa : William infettato ad aprile, lo nascose. Lo svelano i media. Contagio poco dopo quello del principe Carlo #ANSA - RaiNews : William tenne la notizia privata per evitare di allarmare la nazione, scrive il Sun - Notiziedi_it : Il Principe William ha avuto il Covid: “ha lottato per respirare” - Siciliano741 : RT @ultimenotizie: Il Principe William colpito dal #Covid19 in maniera dura: «Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico».… -