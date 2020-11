Il principe William è risultato positivo al Covid ad aprile, ma lo ha tenuto nascosto (Di lunedì 2 novembre 2020) William positivo al Covid ad aprile William, duca di Cambridge, è risultato positivo al Covid ad aprile scorso ma lo tenne nascosto. Lo scrive la Bbc, che cita fonti di Palazzo, le quali a loro volta confermano quanto diffuso dal Sun. William, 38 anni, tenne la notizia della positività al Covid privata per evitare di allarmare la nazione, fa sapere il quotidiano britannico. Il duca di Cambridge è stato curato dai medici del Palazzo e ha seguito le linee guida del governo isolandosi nella Anmer Hall, la casa di famiglia nel Norfolk. Leggi anche: L’infelice battuta del principe William “Io e Kate abbiamo il Coronavirus” VIDEO 1. Covid, oggi il nuovo Dpcm: verso ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)al Covid ad, duca di Cambridge, èal Covid adscorso ma lo tenne. Lo scrive la Bbc, che cita fonti di Palazzo, le quali a loro volta confermano quanto diffuso dal Sun., 38 anni, tenne la notizia della positività al Covid privata per evitare di allarmare la nazione, fa sapere il quotidiano britannico. Il duca di Cambridge è stato curato dai medici del Palazzo e ha seguito le linee guida del governo isolandosi nella Anmer Hall, la casa di famiglia nel Norfolk. Leggi anche: L’infelice battuta del“Io e Kate abbiamo il Coronavirus” VIDEO 1. Covid, oggi il nuovo Dpcm: verso ...

