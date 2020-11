Il principe William colpito dal covid-19: “Ha lottato per respirare. Contagio lo scorso aprile” (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia arriva come ultim’ora sul Sun anche se i fatti risalgono a qualche mese fa: il principe William è stato colpito dal covid-19 e in una forma aggressiva. Secondo una fonte del tabloid, il primogenito di Diana si sarebbe ammalato all’inizio di aprile, subito dopo il padre Carlo. Nessuna indiscrezione è trapelata da Palazzo, al tempo: con i britannici già preoccupati per Carlo e per Boris Johnson, il tassativo ordine è stato di non comunicare il Contagio di William. Sul Sun si legge: “William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto stava lottando per respirare, quindi tutti intorno a lui erano in preda al panico. Dopo aver visto i medici ed essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia arriva come ultim’ora sul Sun anche se i fatti risalgono a qualche mese fa: ilè statodal-19 e in una forma aggressiva. Secondo una fonte del tabloid, il primogenito di Diana si sarebbe ammalato all’inizio di aprile, subito dopo il padre Carlo. Nessuna indiscrezione è trapelata da Palazzo, al tempo: con i britannici già preoccupati per Carlo e per Boris Johnson, il tassativo ordine è stato di non comunicare ildi. Sul Sun si legge: “è statoabbastanza duramente dal virus. A un certo punto stava lottando per, quindi tutti intorno a lui erano in preda al panico. Dopo aver visto i medici ed essere ...

