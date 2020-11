Il Primario Michele Grio provoca i negazionisti con tour tra pazienti Covid: loro chiamano la struttura (Di lunedì 2 novembre 2020) Una vicenda singola, una provocazione quella del Primario Michele Grio ai negazionisti che in questi giorni continuano a registrare video presso strutture ospedaliere, con il chiaro intento di dire a tutti che l’emergenza Covid sia creata ad arte per terrorizzarci. Nonostante le nostre analisi e quelle dei colleghi, che di volta in volta smontano teorie complottiste come quella dell’Ospedale San Paolo di Napoli (ne abbiamo parlato la scorsa settimana), i post di disinformazione non si arrestano. E così il medico ha deciso di provocare questi soggetti, considerando anche il caso della ambulanze. Gli effetti della provocazione di Michele Grio ai negazionisti Covid Come ... Leggi su bufale (Di lunedì 2 novembre 2020) Una vicenda singola, unazione quella delaiche in questi giorni continuano a registrare video presso strutture ospedaliere, con il chiaro intento di dire a tutti che l’emergenzasia creata ad arte per terrorizzarci. Nonostante le nostre analisi e quelle dei colleghi, che di volta in volta smontano teorie complottiste come quella dell’Ospedale San Paolo di Napoli (ne abbiamo parlato la scorsa settimana), i post di disinformazione non si arrestano. E così il medico ha deciso dire questi soggetti, considerando anche il caso della ambulanze. Gli effetti dellazione diaiCome ...

